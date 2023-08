Britney Spears ist wieder mit unbekanntem Mann unterwegs!

Ist er nun ein neuer Flirt oder nicht? Britney Spears (41) steckt aktuell im Scheidungsdrama mit Ex Sam Asghari (29). Doch im Trubel von Schlagzeilen wie Untreue- und Gewaltvorwürfen versucht sich die Sängerin wohl mit einer neuen Bekanntschaft abzulenken – Brit wurde nämlich zuletzt öfters mit einem Unbekannten gesehen. Und ganz offensichtlich verstehen sich Britney und ihr Neuer so gut, dass sie beinahe jeden Tag miteinander verbringen!

Paparazzi erwischten die 41-Jährige am Wochenende mal wieder bei einer kleinen Spritztour mit dem Auto. Mit im Schlepptau: Brits Bodyguard und der unbekannte Mann, der bereits in den vergangenen Tagen die Gesellschaft von der "Gimme More"-Interpretin genossen hatte. Wie Daily Mail berichtet, besorgten sie sich dieses Mal zu später Stunde noch ein Abendessen in Thousand Oaks, Kalifornien.

Doch handelt es sich bei dem Mr. Mystery vielleicht um Paul Richard Soliz? Wie ein Insider erst kürzlich berichtet hatte, soll Britneys ehemaliger Haushälter zuletzt viel Zeit mit der Sängerin verbracht haben. Angeblich soll Paul bereits die eine oder andere Straftat begannen haben. Genau aus diesem Grund sei die Quelle auch "besorgt".

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Jahr 2019

Getty Images Britney Spears in Los Angeles, Juli 2019

Getty Images Britney Spears, Sängerin

