Prinz Harry bereut den Rückzug aus dem Königshaus manchmal!

Prinz Harry (38) würde wohl manchmal gerne die Zeit zurückdrehen. Lange war der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) ein fester Bestandteil der britischen Royals gewesen – doch im Januar 2020 entschied er sich mit seiner Frau Meghan (42) dazu, die royalen Pflichten abzulegen, das Könisghaus zu verlassen und in die USA zu ziehen. Mit dieser Entscheidung soll Harry nicht immer glücklich sein...

"Zweifellos wird Harry den Austritt aus der königlichen Familie bereuen. Es hat unbestreitbare Vorteile, Teil einer so angesehenen Familie zu sein, und er wird jetzt feststellen, dass er das als selbstverständlich angesehen hat", erklärt der PR-Experte Kieran Elsby Mirror. Das Gefühl, so einem bedeutenden Vermächtnis anzugehören, könne er nie wieder herstellen – seinen Einfluss in Großbritannien sowie seine Privilegien und den Lebensstil werde der Sohn von König Charles (74) sicher sehr vermissen: "Man kann sehen, dass die Finanzierung und die Sicherheit ein großes Hindernis für Harry waren, seit er das Land verlassen hat."

Seit dem Megxit sucht Harry immer noch seinen neuen Platz in der Gesellschaft und versucht, sich etwas anderes aufzubauen: "Die Anpassung an ein neues Umfeld mit anderen gesellschaftlichen Erwartungen und ohne das vertraute Unterstützungssystem der königlichen Familie wird viel schwieriger gewesen sein, als er es sich je vorgestellt hat." Das Leben des zweifachen Vaters sei sehr viel komplizierter geworden.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, König Charles' Krönung

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de