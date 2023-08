Merkwürdiger Look: Justin unterstützt schicke Hailey Bieber

Gegensätze ziehen sich an? Hailey Bieber (26) war 2022 unter die Unternehmer gegangen: Die Frau von Justin Bieber (29) gründete im vergangenen Jahr ihre eigene Kosmetikmarke. Trotz der anfänglichen Startschwierigkeiten läuft die Firma inzwischen ziemlich gut – am Montag launchte die Schönheit eine neue Produktlinie und schmiss sich dafür ordentlich in Schale. Im Gegensatz zu Hailey erschien Justin zum darauffolgenden Date in einem schlabberigen Look.

Während das Model in einem edlen roten Kleid und dazu passenden High Heels begeisterte, wählte Justin einen gemütlichen Jogginganzug in Hellgrau. Die Kapuze des Pullovers trug er eng zusammengeschnürt auf seinem Kopf und darauf eine rosafarbene Cap. Dazu kombinierte der Musiker gelbe Hausschlappen und weiße Tennissocken. Bei Instagram teilte er einige Fotos von sich und Hailey in einem Donut-Laden.

Zuletzt machten die beiden jedoch mit ganz anderen Gerüchten Schlagzeilen: Bei TikTok kursierte ein Video, das das Ehepaar mit einer gemeinsamen Freundin zeigte. Eine Aussage dieser Freundin brachte die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln: "Ich denke, Hailey, also ich meine, ich weiß, du bist schwanger…"

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber, August 2023

Anzeige

ActionPress Justin Bieber, Sänger

Anzeige

ActionPress Justin und Hailey Bieber, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de