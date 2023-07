Video geht viral: Ist Hailey Bieber erstmals schwanger?

Das Netz rastet aus! Schon seit rund fünf Jahren sind Hailey (26) und Justin Bieber (29) verheiratet. Dass sie durch dick und dünn miteinander gehen, beweisen der Sänger und das Model immer wieder. Schon oft haben Fans spekuliert, ob bei den beiden auch mal Nachwuchs auf dem Weg sein könnte. Nun kursiert erneut eine Fan-Theorie: In diesem Video soll jemand sagen, dass Hailey schwanger ist!

Auf TikTok geht derzeit ein Video viral, das offenbar ein Paparazzo aufgenommen hat. Darauf zu sehen sind Hailey und Justin mit weiteren Leuten, als eine Person zu der 26-Jährigen sagt: "Ich denke, Hailey, also ich meine, ich weiß, du bist schwanger..." Doch bevor der Satz beendet werden kann, sieht Justin, dass sie gefilmt werden und stellt sich schützend vor seine Frau und die Gruppe.

In den Kommentaren rasten die Fans komplett aus und sind sich sicher: Das ist kein Fake! "Ja, endlich", "Oh wow, ich freue mich so für sie" oder "Oh mein Gott, ich hoffe, das ist echt, ich freue mich so", kommentieren etwa mehrere User unter dem Clip.

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammys 2023

Anzeige

ActionPress Hailey Bieber, Model

Anzeige

Getty Images Justin und Hailey Bieber, Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de