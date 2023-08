Dieser Mann bekommt die letzte Rose von Bachelorette Jenny!

Eine ereignisreiche Reise geht zu Ende! Jennifer Saro durfte in diesem Jahr die Rosen als Die Bachelorette verteilen. In die letzte Runde kamen dabei Adrian Alian (27) und Fynn Lukas Kunz (26). Mit Letzterem verbrachte die Influencerin ein romantisches letztes Date, bei dem ihr der ehemalige Love Island-Teilnehmer sogar seine Gefühle gestand. Bei Adrian zeigte sie sich daraufhin eher distanziert. Doch wer bekommt denn nun Jennys letzte Rose?

"Die Entscheidung fällt mir nicht schwer, aber es fällt mir schwer, die Entscheidung zu verkünden", erklärt Jenny, noch bevor sie ihre verbliebenen Männer im Empfang nimmt. Bei beiden Rosenanwärtern fasst sie die gemeinsame Zeit noch einmal zusammen – doch für Adrian gibt es kein Happy End: "Ich bin dir so dankbar für die ganzen schönen und unvergesslichen Momente, die wir zusammen erlebt haben. Aber ich kann dir die letzte Rose nicht geben, weil die Gefühle nicht ausreichen." Somit darf sich Fynn über die letzte Rose der Bachelorette freuen!

Während ihrer Ansprache an den Lüneburger wird die Content Creatorin sichtlich emotional. Außerdem gibt Jenny preis: "Ich bin hier hergekommen, um einen Mann zu finden, auf den ich mich verlassen kann, mit dem ich zusammen wachsen kann, der mein bester Freund ist und mein Team-Member. Du bist dieser Mann, mit dem ich mir all das vorstellen kann, Fynn" – dem daraufhin augenscheinlich ein Stein vom Herzen fällt. "Ich möchte dir von Herzen diese letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe", schließt die Schönheit ab.

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro

Die Bachelorette, RTL Adrian Alian und Jennifer Saro, "Die Bachelorette" 2023

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro

