Sie war damals erst 15: Weitere Frau verklagt Nick Carter!

Die Schlagzeilen um Nick Carter (43) rei?en nicht ab! Im vergangenen Dezember war der Backstreet Boys-Star wegen sexueller Nötigung angeklagt worden. Wenig später reichte eine weitere Frau eine Klage gegen ihn ein. Der Sänger dementierte die Vorwürfe – seine Bandkollegen stärken zudem ihm den Rücken und sind von seiner Unschuld überzeugt. Nun wird die Liste der Frauen, die Nick sexuellen Missbrauch vorwerfen, aber länger: Denn ein weiteres mutmaßliches Opfer beschuldigt ihn!

Wie TMZ nun berichtet, hat anonym bereits eine dritte Frau Klage gegen Nick eingereicht – auch sie wirft dem "I Want It That Way"-Interpreten sexuelle Nötigung vor. Laut ihr habe der Bruder von Aaron Carter (✝34) sie 2003 auf einer Jacht mehrfach sexuell belästigt. Damals war sie 15, Nick war 23. Laut dem Anwalt des 43-Jährigen habe sie bereits vor einigen Jahren Vorwürfe erhoben, die aber damals abgewiesen worden seien.

Nachdem Ende 2022 erstmals eine Frau schwere Anschuldigungen gegen Nick erhoben hatte, meldete sich daraufhin ein weiteres mutmaßliches Opfer. Melissa Schuman wirft ihm vor, sie 2002 gewaltsam zum Oralsex gezwungen zu haben. Laut Nicks damaligen Mitbewohner Tony sei zwischen den beiden aber nichts vorgefallen.

Getty Images Die Backstreet Boys im Jahr 2018

Getty Images Nick Carter, Sänger

Instagram / themelissaschuman Melissa Schuman, November 2019

