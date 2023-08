Nach Trennung von Sam: Britney Spears genießt Single-Leben

Britney Spears (41) will ihr Leben ab jetzt in vollen Zügen genießen! Hinter der Sängerin liegen nervenaufreibende Wochen: Nach nur 14 Monaten Ehe lassen sich Britney und der Fitnesstrainer Sam Asghari (29) scheiden. Die genauen Gründe der Trennung sind nicht bekannt – Sam selbst gab in den Scheidungsunterlagen "unüberbrückbare Differenzen" an. Angeblich spricht das Ex-Paar nicht mal mehr miteinander. Während sich Sam nun

seiner Schauspielkarriere widmen möchte, genießt Britney ihr Single-Leben!

Das verrät jetzt ein Insider gegenüber Mail Online: "Was Verabredungen angeht, will Britney einfach ihre Freiheit genießen und heiße Typen treffen – das scheint die Priorität zu sein", heißt es seitens des Informanten. Aber auch ihrer Familie möchte die 41-Jährige wieder näher kommen. Wie bereits berichtet wurde, verbrachte Britney die vergangenen Tage mit ihrem Bruder Bryan. Aber auch die zerrüttete Beziehung zu ihrer Mutter Lynne möchte sie wieder herstellen.

Von ihrem Noch-Ehemann möchte die "Toxic"-Interpretin nichts mehr wissen, wie eine weitere Quelle gegenüber US Weekly verriet: "Britney fühlt sich von Sam manipuliert und betrogen." Sie glaubt sogar, dass Sam ihren Vater Jamie Spears (71) während ihrer Ehe mit Informationen über Britney versorgte! "Britney hat Grund zu der Annahme, dass Sam schon früh in ihrer Beziehung heimlich mit ihrem Vater Jamie zusammengearbeitet hat", erklärte ein anderer Insider gegenüber Daily Mail. Diese Informationen sollen dazu beigetragen haben, dass die Vormundschaft weiter bestehen bleibt.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019 bei einer Filmpremiere in Hollywood

