Paris Jackson bekommt Drohungen zum Geburtstag ihres Vaters

Sie wehrt sich gegen den Hass! Vor 14 Jahren starb Michael Jackson (✝50) an einem Herzstillstand. Der "King of Pop" bleibt bis heute unvergessen. Jede Menge Fans erinnern sich, dass er am 29. August 65 Jahre alt geworden wäre. Letztes Jahr widmete Paris Jackson (25) ihrem Vater einen Post zum Geburtstag. Diesmal ließ sie das allerdings bleiben. Aus diesem Grund wird Paris nun mit dem Tod gedroht.

Auf Instagram wendet sich die Sängerin an ihre Follower und spricht über den überwältigenden Hass, den sie von Michaels Fans bekommt. "Bitte benutzt keinen Mann, den ihr nie getroffen habt, als Vorwand, um seine Tochter (die ihr auch noch nie getroffen habt) zu missbrauchen, zu manipulieren und zu belästigen", schreibt sie unter ihr Video. Darin betitelt sie die Fans der Musiklegende als lächerlich.

Für die Entscheidung, ihrem Vater diesmal keinen Post zu widmen, hat Paris eine einfache Erklärung: "Als er noch lebte, hasste er es, wenn jemand seinen Geburtstag anerkannte, ihm alles Gute zum Geburtstag wünschte, ihn feierte oder irgendetwas in der Art." Der "Billie Jean"-Interpret versuchte sogar, diesen Tag vor seinen Kindern geheim zu halten.

Anzeige

Getty Images Michael Jackson, amerikanischer Popsänger

Anzeige

Getty Images Paris Jackson im März 2023

Anzeige

Getty Images Michael Jackson im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de