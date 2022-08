Zum Geburtstag: Paris Jackson widmet Papa Michael (†50) Post

Paris Jackson (24) zollt ihrem Papa Michael (✝50) süßen Tribut! Vor 13 Jahren starb der einstige "King of Pop" an einem Herzstillstand und hinterließ damit seine drei Kinder Paris, Prince (25) und Blanket (20) – doch bis heute bleibt die Musik-Legende für seine Kids, aber auch für seine Fans unvergessen. So wäre Michael am 29. August 64 Jahre alt geworden: Im Netz gratulierte Paris ihrem Papa zum Geburtstag!

In einer Story auf ihrem Instagram-Account postete Paris ein süßes Bild anlässlich des 64. Geburtstags ihres berühmten Papas: Auf dem Bild sieht man das Vater-Tochter-Duo, wie es sich liebevoll einen kleinen Schmatzer gibt. Dabei trug der Sänger sein Markenzeichen: den weißen Handschuh. Paris wiederum strahlte in einem niedlichen blauen Kleid. Zu dem Post schrieb die 24-Jährige "Happy Birthday" und fügte ein kleines rotes Herz hinzu.

Erst im vergangenen Juni jährte sich Michaels Todestag zum 13. Mal. Anlässlich dieses traurigen Tages postete Michaels Schwester Janet (56) ein süßes Erinnerungsfoto mit Michael: Auf der Aufnahme stehen die Geschwister eng beieinander und grinsen glücklich in die Kamera. In der Bildunterschrift des Throwback-Pics hinterließ sie ein weißes Herz.

Instagram / parisjackson Michael Jackson und Paris Jackson

Getty Images Paris Jackson im August 2022

Instagram / janetjackson Janet und Michael Jackson, Musiker

