Verband am Arm: Hat Helene Fischer sich erneut verletzt?

Erneute Sorge um Helene Fischer (39)? Für ihre "Rausch"-Tournee steht die Musikerin aktuell wieder auf der großen Bühne. Und auch auf ihre waghalsigen Akrobatik-Nummern verzichtet die Blondine nach wie vor nicht. Dabei hatte sie sich erst im Juni bei einem Trapez-Unfall an der Nase verletzt. Bei ihrem jüngsten Auftritt versetzte die "Atemlos"-Interpretin ihre Fans dann erneut in Alarmbereitschaft. An ihrem Handgelenk: ein deutlich erkennbarer Verband. Hatte Helene etwa einen weiteren Unfall?

Laut Medienberichten soll der Verband während der Show der 39-Jährigen in der Kölner Lanxess-Arena immer größer geworden sein. Fans fragten sich zu Recht: Was steckt hinter dem Ganzen? Doch es folgte schnell Entwarnung – die Sängerin selbst äußerte sich noch während ihres Konzerts zu den aufkommenden Spekulationen um eine erneute Verletzung. "Es wurde geschrieben, ich habe erneut einen Unfall gehabt am Trapez. Dem ist natürlich nicht so. Es ist nur eine kleine Schürfwunde und ich will einfach nicht, dass es weiter aufreißt", versicherte sie ihren Fans laut RTL.

Bei ihrem ersten Auftritt nach dem verhängnisvollen Unfall hatte Helene ihr Publikum wissen lassen: "Ihr könnt mir eines glauben, ich bin nicht leichtsinnig." Zwar hatte sie die Nummer nicht gänzlich aus dem Programm genommen, diese jedoch entsprechend angepasst. Aus gutem Grund: "Ich wollte unbedingt wieder Akrobatik machen."

Anzeige

Getty Images Helene Fischer und Thomas Seitel im November 2017

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image/ActionPress Helene Fischer, Sängerin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de