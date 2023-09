Sarah Jessica Parker adoptiert "And Just Like That"-Kater

Dieser tierische Drehpartner ging Sarah Jessica Parker (58) wohl nicht mehr aus dem Kopf! In der zweiten Staffel des Sex and the City-Sequels And Just Like That nimmt Sarahs Seriencharakter Carrie Bradshaw einen Kater namens Shoe bei sich auf. Am Set schmuste sich der tierische Begleiter wohl in das Herz der Schauspielerin. Sarah adoptierte den Kater nach dem Ende des "And Just Like That"-Drehs nämlich kurzerhand!

Auf ihrem Instagram-Profil stellt die 58-Jährige ihren Fans jetzt das neueste Familienmitglied vor. "Sein Name abseits der Kamera ist Lotus", erklärt die "And Just Like That"-Interpretin und fügt hinzu: "Wenn er euch bekannt vorkommt, liegt das daran, dass es so ist." Sarah und ihr Mann Matthew Broderick (61) haben den Stubentiger bereits im April 2023 bei sich aufgenommen.

Lotus ist aber nicht das einzige Haustier, dass Sarah und Matthew in New York City halten. Das Paar besitzt nämlich bereits zwei Katzen. "Er schließt sich Rémy und Smila an, die wir im Mai 2022 adoptiert haben", betont die Modeliebhaberin.

Getty Images Sarah Jessica Parker, "Sex and the City"-Star

Getty Images Sarah Jessica Parker und Matthew Broderick im April 2018 in New York

Getty Images Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "And Just Like That"

