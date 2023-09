Taylor Swifts große "The Eras Tour" kommt bald in die Kinos

Fans von Taylor Swift (33) aufgepasst! Nachdem die Sängerin im vergangenen halben Jahr quer durch die USA getourt war, steht sie im nächsten Jahr mit ihrer großen "The Eras Tour" auch in anderen Teilen der Welt auf der Bühne. Die ersten Shows brachen schon sämtliche Rekorde und alle Tickets waren innerhalb von Minuten ausverkauft. Doch Fans, die keine Karten mehr bekommen haben, kriegen bald auch die Chance, ihre Show zu sehen: Taylors große Tournee wurde verfilmt!

Auf Instagram verkündet die "All Too Well"-Interpretin die überraschenden Neuigkeiten: Schon im Oktober wird ein Konzertfilm in die Kinos kommen – bislang leider nur in Nordamerika. "Die Eras-Tour war die wichtigste, elektrisierendste Erfahrung meines bisherigen Lebens und ich bin überglücklich, euch sagen zu können, dass sie bald auf die große Leinwand kommt. [...] Eras-Kleidung, Freundschaftsarmbänder, Singen und Tanzen erwünscht", schreibt Taylor zu einem ersten vielversprechenden Trailer.

Pro Konzert waren in den USA durchschnittlich rund 72.000 Zuschauer in den Stadien, um die mehrfache Grammy-Gewinnerin anzuschmachten. Mit den Einnahmen könnte Taylor bald eine Rekordsumme einspielen, wie Pollstar berichtete: Umgerechnet knapp 1,2 Milliarden Euro soll sie nämlich mit ihren Konzerten einnehmen. Damit sei sie auf dem besten Weg, dass das die erfolgreichste Konzerttour aller Zeiten wird!

Anzeige

Getty Images Taylor Swift auf der Bühne

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de