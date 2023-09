Autsch! So kam es zu Selena Gomez' fiesem Knochenbruch

Mitten im Trubel zog sich Selena Gomez (31) eine fiese Verletzung zu! Die US-amerikanische Musikerin und Schauspielerin hatte in den vergangenen Monaten nicht nur immer wieder für die Serie "Only Murders in the Building" vor der Kamera gestanden, sie hatte auch an neuer Musik gearbeitet: Zuletzt veröffentlichte sie den Song "Single Soon". Doch neben diesen Erfolgen musste sie auch eine schmerzhafte Blessur verkraften: Selena stürzte so hart, dass sie sich die Hand brach!

In der Sendung "The Ellen K Morning Show" erklärt Selena jetzt, dass sie sich die Hand brach und operiert werden musste. Außerdem macht sie auch kein Geheimnis daraus, wie es zu der fiesen Verletzung kam. "Ich wünschte, ich hätte eine richtig coole Story, dass ich jemandem das Leben gerettet hätte oder so – aber ich habe ein langes Sommerkleid getragen und bin von meinem Auto zu meinem Haus gelaufen und dabei gestolpert", ruft sie sich in Erinnerung.

Inzwischen geht es Selena offenbar wieder gut – doch die "Hands to Myself"-Interpretin macht deutlich, dass der Knochenbruch und die darauffolgende Genesung alles andere als eine angenehme Zeit war! "Das ist kein Spaß, das ist kein Spaß", resümiert die 31-Jährige die schmerzhafte Erfahrung.

Getty Images Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez im Juni 2023

Getty Images Selena Gomez bei den Golden Globes 2023

