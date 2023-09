Beim Training verletzt: Amber Heard mit Krücken unterwegs

So hat sie sich das sicher nicht vorgestellt. Das vergangene Jahr war turbulent für Amber Heard (37). Mit ihrem Ex Johnny Depp (60) hatte sie sich einen handfesten Schlagabtausch vor Gericht geliefert. Die beiden verklagten sich gegenseitig – die Schauspielerin ging allerdings als Verliererin aus dem Prozess heraus. Inzwischen hat sich Amber zurückgezogen und genießt ihr Leben im Privaten. Doch nun hat sich Amber offenbar eine schwere Verletzung zugezogen.

Die 37-Jährige ist in ihrer neuen Heimat Madrid nämlich auf Krücken unterwegs. Auf Fotos, die Page Six zugespielt wurden, sieht man die Schauspielerin lächelnd durch die spanische Hauptstadt humpeln. Ihre Schwester Whitney Henriquez schiebt Ambers schlafende Tochter, die 2-jährige Oonagh, in einem Kinderwagen neben ihr her. Der "Aquaman"-Star erzählte den Fotografen, dass er sich beim Training für den jährlichen New York City Marathon, der Anfang November stattfinden soll, an der Hüfte verletzt hat. Was genau passiert ist, behält sie allerdings noch für sich.

In Spanien soll es Amber allerdings so gut wie nie gehen. "Amber lebt ihr bestes Leben", verriet eine Quelle Us Weekly. "Sie erholt sich immer noch von dem Trauma des Prozesses, aber es war so gesund, von all dem Trubel wegzukommen."

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Amber Heard, November 2018

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

