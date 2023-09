Erling Haaland ist erstmals Europas Fußballer des Jahres!

Er hat es endlich geschafft! Erling Haaland (23) ist als Fußballer mehr als erfolgreich. Seit 2022 steht der norwegische Stürmer bei Manchester City unter Vertrag. Als er noch Spieler bei Red Bull Salzburg war, holte sich der Kicker 2019 den Titel des österreichischen Fußballer des Jahres. Jetzt kann sich der Torjäger über einen weiteren Preis in seiner Sammlung freuen: Erling ist erstmals Europas Fußballer des Jahres geworden.

Der Stürmerstar konnte die Wahl für sich entscheiden. Das verkündete die UEFA am Donnerstag im Rahmen der Gruppenauslosung zur Champions League in Monaco. Der 23-Jährige setzte sich gegen hochkarätige Kickerkollegen durch. Unter anderem stellte er den argentinischen Weltmeister Lionel Messi (36) und seinen City-Teamkollegen Kevin De Bruyne in den Schatten. Erling war in der vergangenen Saison, in der ihm in der englischen Premier League 36 Tore für Manchester City gelangen, bereits zum Spieler der Saison gewählt worden.

Dass der Stürmerstar dank seines Erfolgs viele Fans anzieht, ist spätestens seit Februar bekannt. Beim Spiel von RB Leipzig und Manchester City wurde er von einem Flitzer überrascht. Er war auf dem Weg zur Spielerkabine, als ihn ein Flitzer auf dem Rasen gefolgt war. Der Teenager rannte dem Superstar im Vollsprint hinterher und versuchte mit dem Rufen von Erlings Namen dessen Aufmerksamkeit zu erlangen.

Getty Images Erling Haaland, norwegischer Fußballspieler

Getty Images Erling Haaland, Fußballspieler

Getty Images Erling Haaland im Juli 2023

