Wie geht es Ellie Goulding nach ihrem Pyro-Flammen-Drama?

Ellie Goulding (36) gibt ein Update zu ihrem Zustand. In den vergangenen Monaten machte die Sängerin vor allem mit ihrer angeblichen Ehekrise von sich reden. Doch vor wenigen Tagen sorgte sie mit einer schrecklichen Konzertpanne für Aufsehen: Während ihrer Performance kam es zu einer Fehlzündung der Pyrotechnik und eine Flamme traf die Musikerin offenbar im Gesicht. Jetzt meldet sich Ellie erstmals nach dem Vorfall zu Wort.

"An alle, die sich fragen, wie es mir geht: Es geht mir gut!", teilt die 36-Jährige in ihrer Instagram-Story mit. Zudem versichert die Musikerin, dass sie von der Pyrotechnik nicht direkt im Gesicht getroffen wurde. "Mein Gesicht ist intakt", stellt Ellie klar. Auch bedankt sich die "Still Falling For You"-Interpretin für die zahlreichen besorgten Nachrichten ihrer Fans.

Aber nicht nur Ellie hat Erfahrungen mit fehlgezündeter Pyrotechnik: 2016 war es auch bei einem Konzert von Andrea Berg (57) zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Der Schlagerstar wurde während eines Konzerts von einer Feuerfontäne getroffen. Anders als die "Lights"-Interpretin hatte die 57-Jährige damals schwere Verbrennungen erlitten.

