Wollte Trennung nicht: Wie geht es Olli Pocher nach Ehe-Aus?

Wie fühlt Oliver Pocher (45) sich? Am Donnerstag hatten der Komiker und seine Frau Amira (30) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Damit, dass sie Probleme hatten, gingen sie stets ganz offen um. Jedoch hatten die beiden an ihrer Ehe arbeiten wollen – allerdings ohne Erfolg. Letztlich zog die Moderatorin die Reißleine. Olli selbst wollte nicht, dass Schluss ist. Wie geht es dem Comedian nach der Trennung?

Im Interview mit RTL verrät Ollis guter Kumpel Mola Adebisi (50) nun, wie es ihm aktuell geht: "Der ist traurig. Aber der ist traurig bei 250 km/h, weil der tausend Sachen macht. So ist der Olli halt. Er ist immer auf der Überholspur." Er mache sich deswegen auch keine Sorgen um den 45-Jährigen. Olli halte die Trennung jedoch nach wie vor für unsinnig – denn es habe keinen Seitensprung gegeben oder einen neuen Partner im Leben des anderen.

Aktuell wohnen Oliver und Amira noch zusammen. In den nächsten Wochen steht in dem Haus des Noch-Ehepaares allerdings ein Umzug an. Denn die 30-Jährige will in ein eigenes Haus ziehen.

Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver Pocher und Amira, 2020

Anzeige

ActionPress "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Mola Adebisi

Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher bei der Berlin Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de