Neue BFFs? Yvonne Woelke ist hin und weg von Danni Büchner

Hat Yvonne Woelke (41) eine neue Freundin gefunden? Die Schauspielerin verbringt gerade viel Zeit auf Mallorca – unter anderem, um ihren Wettkampf in 4 Wänden-Kollegen Peter Klein (56) zu besuchen. Es gibt immer noch Gerüchte, dass die beiden miteinander anbandeln. Doch sie betonen stets, dass sie nur ein freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegen. Jetzt hat Yvonne auf der Insel aber auch eine andere Bezugsperson: Sie ist total geflasht von Daniela Büchner (45).

"Zwei Herzensmenschen haben sich getroffen", schrieb Yvonne zu einem Instagram-Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie neben der Goodbye Deutschland-Persönlichkeit posiert. Beide haben ein strahlendes Lächeln im Gesicht. "Es war so schön und so herzlich. Ich bin schockverliebt in Dannis Familie. Danke für die tolle Zeit", schwärmte die 41-Jährige. Doch auch Danni war von dem Treffen offenbar ganz angetan – sie kommentierte: "Du bist toll."

Während Yvonne sich auf der Baleareninsel aufhält, kommt sie auf Peters Finca unter. Erst vor wenigen Tagen hatte sie gegenüber Bild verraten, dass das Zusammenleben gut funktioniere: "Peters Stärke ist die Geduld. Ich finde, dass wir uns gut ergänzen." Den gelernten Maler beeindrucke hingegen ihr Organisationstalent.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, August 2023

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Töchtern

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de