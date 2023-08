Mallorca-Besuch: So läuft Wohnen bei Peter Klein und Yvonne!

Die beiden kommen wohl immer noch gut miteinander aus! Seit dem öffentlichen Scheidungsdrama von Iris (56) und Peter Klein (56) sind Yvonne Woelke (41) und der Realitystar unzertrennlich. Aktuell versuchen die beiden ihr Glück in der TV-Show "Einsatz in vier Wänden". Zwar dementieren die zwei nach wie vor, miteinander in einer Beziehung zu sein – trotzdem besucht die Blondine den Pfälzer in seiner Finca auf Mallorca. Doch wie läuft das Zusammenleben bei Peter und Yvonne?

"Peters Stärke ist die Geduld. Ich finde, dass wir uns gut ergänzen", gibt Yvonne gegenüber Bild zu. Auch der gelernte Maler ist überzeugt von seinem Gast: "Yvonne hat großes Organisationstalent." Während ihres Besuchs auf der Insel teilten sich die beiden sogar ein Schlafzimmer. "Ja, warum denn nicht? Aber wenn man auch mal etwas Abstand möchte, ist das Haus ja groß genug. Da geht alles", erklärt der 56-Jährige weiter.

Zwar war Yvonnes Besuch beruflicher Natur, doch könnte sie sich trotzdem vorstellen, mit Peter zusammenzuleben? "Peter hat hier mit seinem Haus einen schönen Ort, aber es ist eben auch der Platz, an dem er zusammen mit Iris lebte. Das käme für mich so nicht infrage", gibt sie zu. Es müsse sich also eine Menge ändern.

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Juli 2023

Instagram / yvonnewoelke Peter Klein mit Yvonne Woelke auf Mallorca

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Moderatorin

