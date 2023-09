Scheidungsgerücht: Joe Jonas verbringt Feiertag mit Brüdern

Joe Jonas (34) zählt nun offenbar auf die Unterstützung seiner Familie. Am Wochenende hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der Sänger und seine Partnerin Sophie Turner (27) sich nach rund vier Jahren Ehe und der Geburt ihrer zwei Kindern scheiden lassen wollen. Laut einem Insider sollen die beiden schon längere Zeit mit schweren Eheproblemen zu kämpfen haben. In dieser Zeit scheint der Musiker daher nun auf den Rückhalt seiner Familie zu setzen: Statt mit Sophie, verbringt Joe den Labor Day mit seinen beiden Brüdern Kevin (35) und Nick (30)!

Auf Instagram teilt der 34-Jährige anlässlich des US-amerikanischen Feiertags einen Schnappschuss von sich und seinen beiden Geschwistern. "Ich wünsche euch allen ein tolles Labor-Day-Wochenende! [...] Ich genieße heute ein bisschen Familienzeit bei einem Sonnenuntergang in Texas, bevor morgen die große Show in Austin beginnt", schreibt der Jonas Brothers-Star zu dem Bild. Gemeinsam mit seinen Brüdern sitzt der zweifache Vater auf der Aufnahme vor einem Lagerfeuer – von seiner Frau fehlt dabei jede Spur.

Doch wie Mirror berichtet, soll die Schauspielerin am Tag nach dem Posting des "Cake by the Ocean"-Interpreten das Konzert von ihm und seinen Geschwistern besucht haben. Ist an den Scheidungsgerüchten etwa doch nichts dran? Bei dem Auftritt soll Joe zudem seinen Ehering getragen haben.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Die Jonas Brothers im Dodgers Stadium, Juni 2023

Getty Images Joe Jonas mit Sophie Turner auf einer Premiere

