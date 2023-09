So fing Model Romina Palm an, eine Essstörung zu entwickeln

Romina Palm (24) öffnet sich. Die Beauty hatte 2021 an Germany's next Topmodel teilgenommen. Doch erst kurz nach der Show hatte die Influencerin ausgepackt, dass sie schon seit mehreren Jahren an einer Essstörung leide. Seither spricht das Model immer wieder über ihre Krankheit – doch bislang immer nur sehr vage. Damit ist nun Schluss: Romina redet jetzt ganz offen über die Anfänge ihrer Essstörung!

In einem YouTube-Video erzählt die 23-Jährige, dass sie sich bereits vor GNTM bei einer Modelagentur vorgestellt habe. "Da wurde mir gesagt, dass ich weder curvy noch skinny bin, also irgendwas dazwischen und das ist halt gerade in der Modelwelt nicht gefragt." Dieser Satz habe sich damals in ihrem Kopf eingebrannt und dazu geführt, dass sie an sich gezweifelt hatte. Als sie dann Jahre später zum Casting von Heidi Klums (50) Show eingeladen wurde, seien diese Komplexe noch schlimmer geworden. "Dann dachte ich mir: 'Ich sehe ja normal aus […]. Dementsprechend muss ich jetzt ganz schnell, ganz viel abnehmen. Und so kam ich auch in den Kreislauf der Essstörung."

Wie Romina erklärt, habe sie von jetzt auf gleich angefangen, viel weniger zu essen und viel Sport zu treiben. "Ich muss sagen, dass es zuerst gut lief. Es ging schnell sehr viel runter", verrät sie und holt weiter aus: "Ich bin dann zum Casting gegangen und habe dann auch sehr viel positive Bestätigung bekommen." Doch als sie weiterhin so wenig Nahrung zu sich genommen habe, haben auch die Fressattacken eingesetzt – mehr dazu wolle sie bald in einem zweiten Video verraten.

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Romina Palm im September 2021

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de