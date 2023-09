So schlank ist Knossi nach der neuen "7 vs. Wild"-Staffel

Knossi (37) hat sich der Challenge wieder gestellt! Der Streamer war schon im vergangenen Jahr Teil von 7 vs. Wild: In der YouTube-Serie stellen sich verschiedene Webstars der Herausforderung, sieben Tage mit nur sieben Gegenständen in der Wildnis zu überleben. Die vergangene Staffel fand auf einer einsamen Insel vor Panama statt. Die neue Staffel wurde vor wenigen Wochen in Kanada gedreht. Und jetzt zeigt Knossi seinen erschlankten Körper!

Auf Instagram teilt der "Alge"-Sänger ein Selfie von sich. Oberkörperfrei und nur in Unterhose steht Jens in seinem Hotelzimmer und grinst in die Kamera. Sowohl an seinem Gesicht als auch an seinem Body sind die Tage in der Wildnis deutlich zu erkennen – Knossi wirkt viel schlanker! Das fällt auch seinen Fans auf: "Unglaublich, du Maschine!", kommentiert etwa einer.

Schon vergangene Woche meldete sich Knossi bei seinen Fans zurück. In der kommenden Staffel tritt der Let's Dance-Teilnehmer gemeinsam mit Sascha Huber (31) – und die Fans sind sich sicher, dass sie die Challenge geschafft haben. "Ihr habt es zu 1000 Prozent geschafft, ihr seid so dünn im Gesicht", ist sich ein Fan im Netz sicher.

Instagram / knossi Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

Instagram / knossi Knossi, Streamer

Instagram / knossi Sascha Huber und Knossi, "7 vs. Wild"-Kandidaten

