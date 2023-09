So süß gratuliert Boris Becker Sohn Elias zum Geburtstag

Er ist wohl ziemlich stolz! Boris (55) und Barbara Becker (56) hatten sich 1993 das Jawort gegeben und später zwei gemeinsame Söhne bekommen: Noah (29) und Elias (24). Nur ein Jahr nach Elias' Geburt ließ sich das Paar zwar scheiden, doch der ehemalige Tennis-Profi und die Schauspielerin pflegen ihren Kindern zuliebe bis heute ein normales Verhältnis. Zu Elias Geburtstag widmet Boris ihm jetzt liebe Worte!

"Alles Gute zum Geburtstag, Elias! Ich kann nicht glauben, dass du schon 24 bist", schreibt er bei Instagram. Er sei stolz darauf zu sehen, was für ein großartiger Mann sein Sohn wird. "Möge deine Entschlossenheit, harte Arbeit und Freundlichkeit dich zu einem erfolgreichen Leben führen. Liebe dich", schließt er sein Posting ab. Dazu teilt er ein Foto, auf dem sich die beiden in den Armen halten – doch auch einen Blick in die Vergangenheit gewährt Boris seinen Fans: Ein weiteres Bild zeigt ihn und seinen Sohn, der damals noch ein Baby war.

Doch Elias' Vater ist nicht der Einzige, der dem Model auf Social Media gratuliert. In seiner Instagram-Story repostete der Hottie ein niedliches Turtelfoto mit einer jungen Frau namens Yasemine. Eng umschlungen hielten sich die beiden im Arm – und die Absolventin der Columbia Universität versah das Foto mit einem roten Herz-Emoji und den Worten: "Mein Geburtstagsjunge."

Instagram / borisbeckerofficial Throwback-Foto von Elias und Boris Becker

Instagram / e.current Elias Becker, Model

Instagram / e.current Elias Becker, August 2023

