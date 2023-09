Ohne Ring: Joe Jonas erstmals nach Scheidungs-News gesehen

Joe Jonas (34) scheint es gut zu gehen. Schon seit Tagen war die Gerüchteküche am Brodeln gewesen, als erste Spekulationen aufgekommen waren, dass der Sänger sich nach vier Jahren von seiner Frau Sophie Turner (27) trennen soll. Tatsächlich bestätigten der Jonas Brothers-Star und die Schauspielerin dann am Mittwoch offiziell die Scheidung. Jetzt zeigt sich Joe erstmals nach den Trennungs-News in der Öffentlichkeit.

Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern ging Joe in Sherman Oaks, Kalifornien, frühstücken. Mit dabei war auch eine unbekannte Frau, bei der es sich vermutlich um eine Nanny handelt. Auf den Fotos, die Page Six vorliegen, sitzen die vier vor dem Restaurant und wirken gut gelaunt. Joe spielt immer wieder mit seinen Kindern und schneidet etwa lustige Grimassen. Auffällig dabei ist dabei auch: Joe trägt seinen Ehering augenscheinlich nicht.

Auf Instagram hatten Joe und Sophie mit einem kurzen Statement alle Gerüchte bestätigt. "Nach vier wunderbaren Ehejahren haben wir uns einvernehmlich darauf geeinigt, unsere Ehe zu beenden", schrieben die zweifachen Eltern. Es sei eine "gemeinsame Entscheidung" gewesen.

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Joe Jonas bei der Jonas-Brothers-Performance beim Jingle Ball in Washington, Dezember 2021

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Oktober 2022

Wie findet ihr es, dass Joe wieder unterwegs ist? Ich finde das Timing unpassend. Ist doch okay. Abstimmen Ergebnis anzeigen



