Will Jennifer Frankhauser auch nach Mallorca auswandern?

Will sie näher bei ihrer Familie sein? Jennifer Frankhauser (31) und ihr Partner Steffen König könnten wohl kaum glücklicher sein: Vor knapp einem Jahr wurden die Schwester von Daniela Katzenberger (36) und ihr Partner zum ersten Mal Eltern und gründeten ihre eigene kleine Familie. Anders als ihre Schwester und ihre Mutter Iris Klein (56) lebt die Influencerin allerdings noch in Deutschland. Könnten sich Jenny und Steffen denn vorstellen, auch nach Mallorca auszuwandern?

"Wir wollten eine Finca dort kaufen und auswandern", erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Doch dann seien sie um einen fast sechsstelligen Geldbetrag betrogen worden – und keiner der Anwälte habe sich mehr gemeldet. "Nein! Diese Insel ist definitiv nicht zu empfehlen", stellt Jenny deswegen klar. Sie glaube, dass ihnen das in Deutschland nicht passiert wäre. "Sowas muss man als junges Paar auch erst mal wegstecken können!", findet die ehemalige Dschungelkönigin. Dennoch sei sie froh, dass es dabei nur um Geld ging. "Das hat uns geholfen, den Kopf nicht in den Sand zu stecken", erklärt sie optimistisch.

Statt des Umzugs scheint es jedoch ganz andere Zukunftspläne bei dem Paar geben. Im Juli machte die Blondine ihrem Partner eine niedliche Liebeserklärung bei Instagram: "Verliebe mich in diesen Mann einfach immer mehr. Könnte mir keinen besseren Vater für meinen Damian vorstellen." Und dabei deutete sie an, dass die Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein könnte: "Könnte noch hundert Babys mit dem machen", scherzte Jenny.

