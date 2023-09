Britney Spears tanzt Trennungsschmerz im Urlaub einfach weg

Sie tanzt die Sorgen einfach weg! Mitte August hatte Sam Asghari (29) nach etwas mehr als einem Jahr Ehe die Scheidung von Britney Spears (41) eingereicht. Darauf folgte ein kleiner Rosenkrieg. Der Tänzer warf seiner Ex nämlich vor, ihn mit einem Angestellten betrogen zu haben und ihm gegenüber gewalttätig gewesen zu sein. Derzeit herrscht zwischen dem einstigen Paar Funkstille. Doch das scheint die "Toxic"-Interpretin gar nicht zu interessieren. Britney tanzt jetzt total ausgelassen im Urlaub.

TMZ liegt ein Video vor, das die Blondine gut gelaunt beim Tanzen zeigt. Die Sängerin soll aktuell in Cabo San Lucas in Mexico Urlaub machen. Dort scheint sie sich auch echt wohlzufühlen: In einem roten Kleid bewegt sich Britney zur Musik. Um ihre Privatsphäre wenigstens ein bisschen zu schützen, trägt sie eine Sonnenbrille. Mit von der Partie sind auch ihr Bodyguard und eine Freundin.

Dass Britney nach der Trennung ihr bestes Leben lebt, präsentiert sie immer wieder stolz auf Instagram. Zuletzt ließ sich die Sängerin ein neues Tattoo stechen. "Mein neues Schlangentattoo, Leute. Ich bin so aufgeregt, yeah", schrieb die zweifache Mutter zu einem Foto ihres neuen Motivs.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears' neues Tattoo

