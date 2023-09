Hat Lottie Moss nach Adam Collard schon wieder einen Neuen?

Lottie Moss (25) scheint nach vorne zu blicken! Die Halbschwester von Kate Moss (49) ging eigentlich in den vergangenen Wochen mit Adam Collard zusammen durchs Leben. Doch als dieser in der Show "Celebs Go Dating" Lottie offenbarte, dass er eine andere Frau geküsst hatte, geriet die frische Beziehung ins Wanken. Offenbar macht das Model auch schon direkt weiter: Lottie wurde bei einem Date mit einem neuen Mann gespottet!

Auf den Paparazzibildern, die Daily Mail vorliegen, genießt die 25-Jährige ein Date mit Charlie Murphy, ebenfalls ein Promispross. Sie gingen zusammen in Notting Hill aus und wurden dabei abgelichtet, wie sie sich angeregt vor einer Weinbar unterhielten. Um 1 Uhr nachts verließen Lottie und Charlie dann das Lokal zusammen.

Auch Adam scheint wieder andere Frauen zu daten. Der Realitystar wurde nämlich am Wochenende mit der Sportmoderatorin Laura Woods in einem Pub gesehen! "Laura und Adam hatten definitiv ein Date und schienen sich sehr nahezustehen", erklärte ein Barbesucher später Mirror.

Instagram / adamcollard Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

Getty Images Lottie Moss, Model

Instagram / collard_adam Lottie Moss und Adam Collard im August 2023

