Prinz Harrys "Invictus Games"-Doku wird zum absoluten Flop!

Die nächste Flaute für Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42). Die Sussexes wollten in Hollywood noch mal neu durchstarten. Dafür hatten sie bereits den Plan schlechthin: eine weitere Doku auf einer der beliebtesten Streaming-Plattformen. Nur scheint das nicht so zu laufen, wie es sich das Paar wahrscheinlich gewünscht hätte. Die gerade erst erschienene Doku von Harry kommt beim Publikum mal so gar nicht an.

In der von Netflix selbst veröffentlichten wöchentlichen Top Ten ist weit und breit keine Spur von "Invictus Games: Im Herzen unbezwingbar" zu sehen. Nicht einmal auf die letzten Plätze der Rangliste hat es die Doku geschafft. Während die Serie "Harry & Meghan" zum absoluten Erfolg geworden war, kann das neue Projekt des royalen Paares nicht an diesen anknüpfen. Weder in seiner Heimat Großbritannien noch in seinem neuen Zuhause, den USA, kann die Doku über die von Harry ins Leben gerufenen Invictus Games überzeugen. Scheint fast so, als hätten die Fans schon jetzt ein klares Urteil zur großen Hoffnung der Sussexes gefällt.

Dabei soll es aktuell nicht nur beruflich, sondern auch privat weiterhin alles andere als rund für die beiden laufen. Experten sind sich inzwischen sicher: Es gibt eindeutige Hinweise auf eine Beziehungskrise. "Es scheint, dass sie immer mehr Zeit getrennt verbringen. Das ist kein gutes Zeichen", hatte ein Insider gegenüber In Touch Weekly betont.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de