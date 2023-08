"Ex on the Beach"-Drama: Spielte Bocc etwa nur mit Beverly?

Bahnt sich zwischen Bocc und Beverly etwa ein Drama an? Bei Ex on the Beach haben Singles die Möglichkeit, sich neu zu verlieben. Der Haken: In regelmäßigen Abständen kommen die Ex-Partner und -Affären in die gemeinsame Villa und sorgen für ordentlich Stress. Auch jetzt sorgt ein Neuankömmling wieder für Drama, denn Teilnehmer Bocc lässt seinen Flirt Beverly einfach fallen, als Anastasia auftaucht. Spielte Bocc etwa nur mit Beverly?

In der neuesten Folge "Ex on the Beach" kommen Bocc und Beverly sich immer näher. Doch dann wird Anastasia an den Single-Strand gespült und ändert alles. Denn sie flasht den Muskelmann in dem Moment, in dem dem sie das Haus betritt – und Beverly ist plötzlich abgeschrieben. "Ich fühle mich ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen", erklärt die Beauty & The Nerd-Kandidatin im Einzelinterview. Für Bocc scheint die Situation jedoch klar zu sein: "Platz eins ist Anastasia – Beverly muss da leider runtergestuft werden."

Um Bocc rankten sich schon zuvor Gerüchte. So hieß es unter anderem, dass der schmucke Love Island-Boy für die Show extra mit seiner Freundin Schluss gemacht hatte. Das offenbarte eine enge Bekannte seiner Ex-Freundin Daria gegenüber Promiflash. Zuvor habe man den Plan gehabt, eine Trennung vorzutäuschen und dann zusammen zu "Ex on the Beach" zu gehen.

Anzeige

Instagram / bocc.oe Bocc Özsu, Reality-Sternchen

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Anastasia Hale, OnlyFans-Bekanntheit

Anzeige

privat Bocc Özsu (r.) mit seiner Ex Daria

Anzeige



