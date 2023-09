Ein Jahr tot: Der Palast teilt Porträt von strahlender Queen

Queen Elizabeth II. (✝96) wird schrecklich vermisst. Nach dem Tod ihres Vaters George VI. (✝56) war sie im Jahr 1952 zur neuen britischen Königin ernannt worden. Unglaubliche 70 Jahre hatte die Frau von Prinz Philip (✝99) auf dem Thron gesessen – 2022 hatte deswegen auch ganz England ihr Platin-Jubiläum zelebriert. Nur wenige Monate später, am 8. September, starb die Regentin an Altersschwäche. Ihr strahlendes Lächeln bleibt auch an ihrem ersten Todestag unvergessen.

Via Instagram teilt der britische Königspalast nun ein Porträt der Queen aus vergangenen Tagen. Darauf sitzt die Mutter von König Charles (74) im Buckingham Palace – und lächelt entspannt in die Kamera. "In liebevoller und ewiger Erinnerung", lautet die kurze, aber emotionale Beschreibung des Königshauses zu der Aufnahme.

König Charles meldete sich bereits zum ersten Todestag seiner Mutter. "Erinnern wir uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und an alles, was sie für so viele von uns bedeutet hat", erklärte der 74-Jährige auf Social Media. Er wird sich am heutigen Tage nicht der Öffentlichkeit präsentieren, sondern mit Königin Camilla im Privaten in Erinnerungen schwelgen.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth bei ihrer Krönung im Juni 1953

Anzeige

ActionPress/ GEORGE ROGERS/SIPA Die Queen am 3. Juli 2021

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und König Charles III., September 2010

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de