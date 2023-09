Erster Todestag: Prinzessin Eugenie gedenkt Queen Elizabeths

Auch für ihre Enkelin war Queen Elizabeth II. offenbar ein großes Vorbild. Das frühere britische Staatsoberhaupt war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorben. Anlässlich ihres ersten Todestags haben sich bereits einige Familienmitglieder zu Wort gemeldet – unter anderem ihr Sohn König Charles (74) sowie ihr Enkel Prinz William (41) und dessen Ehefrau Kate (41). Nun zollt auch Prinzessin Eugenie (33) ihrer Großmutter Tribut.

Auf Instagram veröffentlichte die Tochter von Prinz Andrew (63) und Sarah Ferguson (63) ein Foto, das sie neben Queen Elizabeth II. auf einer Bank sitzend zeigt. "Ich denke heute an dich. Ich vermisse dich so sehr, aber ich erinnere mich an ein Leben voller Dienst, Liebe und Hingabe für alle und für deine Familie, die dich so sehr geliebt hat", schrieb Eugenie dazu. Sie werde Elizabeth für immer dankbar sein – sie sei für immer in ihrem Herzen.

Ein Jahr nach ihrem Tod scheint Elizabeths Familie wieder etwas zusammenzurücken. Auch ihr Enkel, der in Ungnade gefallene Prinz Harry (38), soll am Freitag Schloss Windsor besucht haben, wo sich ihre letzte Ruhestätte befindet. Ob er seinen Vater König Charles oder seinen Bruder Prinz William traf, ist unklar. Ihr Verhältnis soll wegen seiner zahlreichen Enthüllungen über das Königshaus ziemlich angespannt sein.

Anzeige

Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images Prinzessin Eugenie und Queen Elizabeth II. im April 2019

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2022 in England

Anzeige

Getty Images Die britische Königsfamilie im Juni 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de