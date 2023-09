Elyas M' Bareks Frau hält ihn nicht für einen Frauenschwarm!

Jessica sieht Elyas M'Barek (41) in einem anderen Licht. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rollen in den Filmen Türkisch für Anfänger und Fack ju Göhte bekannt. In diesen Streifen spielt er immer den gut aussehenden Badboy, der den Frauen den Kopf verdreht. Doch im Gegensatz zu seinen Zuschauern hat seine Frau ein ganz anderes Bild von ihm: Jessica findet nicht, dass Elyas ein Frauenschwarm ist.

"Meine Frau nimmt mich ganz anders wahr, sie hat auch nicht alle meine Filme gesehen", erklärt der "Nightlife"-Star in einem Interview mit Watson. Sie sehe den Hottie nicht als einen Frauenhelden – aber warum? "Zu Hause bin ich einfach ich und kein Filmstar […]. Die Leute kennen mich aus meinen Filmen, also über die Figuren, die ich dort spiele. Privat kennen mich nur bestimmte Leute und da spielt das auch überhaupt keine Rolle", begründet der 41-Jährige.

Doch wie konnte Jessica den von seinen Fans angepriesenen Frauenschwarm eigentlich von sich überzeugen? "Persönlichkeit", hatte Elyas gegenüber RTL verraten und weiter ausgeführt: "Schönheit kommt eigentlich immer – so platt es klingen mag – von innen."

Elyas M'Barek im Juli 2022

Elyas M'Barek und seine Frau Jessica, Februar 2023

Jessica M'Barek macht ein Selfie

