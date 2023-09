Heißer Blickfang: Emily Ratajkowski gewährt tiefe Einblicke!

Emily Ratajkowski (32) zeigt, was sie hat! Vor etwa zehn Jahren wurde das Model mit seinem Auftritt im Musikvideo zu "Blurred Lines" von Pharrell Williams (50), Robin Thicke (46) und Rapper T.I. (42) international bekannt. Dabei ist es kein Geheimnis, dass die Schauspielerin nur zu gerne in engen und knappen Outfits ihre Vorzüge zur Schau stellt. So wie jetzt auch: So sexy präsentierte sich Emily auf einem Event!

Hot, hotter, Emily! Am Mittwoch zog die 32-Jährige bei der Verabschiedung von der PrettyLittleThing-Show in New York alle Blicke auf sich. Wie aktuelle Paparazzi-Schnappschüsse zeigen, präsentierte sich die Laufstegschönheit in einem gelben Minikleid mit durchsichtigem Stoff – tiefe Einblicke inklusive! Das heiße Outfit brachte Emilys lange, straffe Beine besonders gut zur Geltung. Den Look rundete die Beauty mit Riemchen-Absätzen in Schwarz ab.

Die Fotos zeigen zudem, dass das Model beim Verlassen des Lokals in ebenso attraktiver Begleitung war: An Emilys Seite glänzten unter anderem Nachwuchstalent Leni Klum (19), Schauspielerin Julia Fox (33) und der einstige Love Island-Star Molly-Mae Hague (24).

Anzeige

MEGA Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Leni Klum im September 2023

Anzeige

MEGA Molly-Mae Hague, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de