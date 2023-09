Isabelle Geiss kommt nach einem Jahr zu "Unter uns" zurück

Isabelle Geiss (25) kehrt ans Unter uns-Set zurück! Die Schauspielerin hatte seit Ende 2019 für die Daily in der Rolle der Nika Färber vor der Kamera gestanden. Im August des vergangenen Jahres wurde jedoch bekannt, dass sie die Serie verlassen wird. Nika hatte ein attraktives Jobangebot erhalten und der Schillerallee daraufhin den Rücken gekehrt. Nun feiert sie allerdings ihr Comeback!

Gegenüber RTL verriet die gebürtige Münchnerin, dass sich sehr darauf freue, wieder zu spielen und mit ihren Freunden zu arbeiten. "Am Set zu stehen mit Menschen, die ich mag und mit denen ich privat auch viel Zeit verbringe. Und dass wir eigentlich immer eine gute Zeit haben!", erklärte sie genauer. Am Anfang habe ihr jedoch noch ein wenig die Struktur gefehlt: "Man muss sich erst mal wieder an die Tagesabläufe einer täglichen Serie gewöhnen."

Am 14. September wird Isabelle wieder als Nika bei "Unter uns" zu sehen sein. Auf ihre Rolle warten neue Herausforderungen, denn ihr Ex Paco hat eine neue Freundin. "Sie muss jetzt mit dieser neuen Beziehung klarkommen und wird einige Wochen später – so viel kann ich verraten – in eine kleine Intrige verwickelt sein", gab die TV-Darstellerin preis.

Isabelle Geiss alias Nika Färber bei "Unter uns"

RTL/ Stefan Behrens Paco (Miloš Vuković) und Nika (Isabelle Geiss) bei "Unter uns"

RTL/ Stefan Behrens Nika (Isabelle Geiss) bei "Unter uns"

