Wie Mirja du Mont und Yannik Meyer: Sie verlässt "Unter uns"

Schon wieder schlechte Nachrichten für alle Unter uns-Fans! In den letzten Monaten hatte die beliebte Vorabend-Serie bereits einige Verluste zu verzeichnen: Nach Mirja du Mont (46) alias Mareike Ott und Yannik Meyer, der Conor Weigel spielte, zog auch Constantin Lücke (43) aus der Kölner Schillerallee weg. Doch damit noch lange nicht genug! Ein weiterer Zuschauerliebling verlässt schon bald die Serie!

Achtung, Spoiler! Wer nicht wissen will, wie es bei "Unter uns" weitergeht, sollte hier nicht weiterlesen!

Bei dem Abgang soll es sich um niemand Geringeren als Isabelle Geiss (24) handeln, wie Bild berichtet. Sie verkörperte drei Jahre lang Nika Färber, die nach einer Haftstrafe in Frankfurt in die berühmte Straße zog. Schon vor einigen Wochen soll die letzte Szene mit der Schauspielerin gedreht worden sein. Bis Nika das letzte Mal über den Bildschirm flimmert, wird es zur Freude der Fans aber noch etwa dauern, da die Daily Soap Monate im Voraus produziert wird.

Doch der Abgang ist auch längst nicht der letzte – bei "Unter uns" soll weiterhin reger Durchlauf herrschen. "Auch eine andere beliebte Darstellerin wird die Serie schon bald verlassen“, erklärte ein Insider. Dafür kann man sich aber auch immer über Neuzugänge wie Iris Werlin in der Serie freuen, die frischen Wind bringen.

RTL / Stefan Behrens Szene aus "Unter uns" mit Milos Vukovic und Isabelle Geiss

RTL / Stefan Behrens Isabelle Geiss alias Nika Färber bei "Unter uns"

RTL / Stefan Behrens Iris Werlin, Nina Weisz und Jens Hajek bei "Unter uns"

