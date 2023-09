Jimmy Fallon äußert sich zu Vorwürfen von Set-Mitarbeitern

Jimmy Fallon (48) bezieht Stellung. Der US-Moderator ist bekannt für seine Late-Night-Show "Tonight Show". Für diese steht er seit 2014 vor der Kamera und überrascht sowie begeistert regelmäßig mit seinen berühmten Gästen. Dabei hatte er den Weltstars dank seiner offenen und herzlichen Art schon so einige Geheimnisse entlocken können. Doch soll das hinter den Kulissen oftmals anders ausgesehen haben. Seine Mitarbeiter behaupten, er habe sich ihnen gegenüber toxisch verhalten. Jimmy meldete sich erstmals nach den Vorwürfen zu Wort.

"Es tut mir leid, wenn ich euch in Verlegenheit gebracht habe. Es war nie meine Absicht, solch eine Atmosphäre bei der Show zu schaffen. Ich denke, dass ich mit den besten der Besten arbeite und ihr seid die besten", habe er seinen Mitarbeitern nach den Anschuldigungen gesagt, wie Deadline berichtet. Er soll zudem zugegeben haben, in der Vergangenheit "peinliche" Dinge getan zu haben. Dennoch sei ihm besonders wichtig, "dass diese Show Spaß macht. Sie sollte für alle inklusiv, lustig [und] die beste Show [mit] den besten Leuten sein." Seine Stellungnahme soll der Komiker zuletzt noch mit den Worten "ich vermisse euch" abgeschlossen haben.

Am Donnerstag hatte Rolling Stone einen Enthüllungsbericht veröffentlicht, in dem mehrere Mitarbeiter zu Wort gekommen waren. Die anonymen Crewmitglieder der Show hatten behauptet, dass Jimmy hinter den Kulissen oft "ständig wechselnde Stimmungen und unberechenbares Verhalten" an den Tag legt.

Getty Images Drew Barrymore und Jimmy Fallon, 2017

Getty Images Jimmy Fallon, Moderator

Getty Images Chris Evans und Jimmy Fallon im Mai 2016

