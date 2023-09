König Charles bedankt sich für sein erstes Jahr als Monarch!

Ein bewegtes Jahr liegt hinter König Charles III. (74)! Am 8. September 2022 hatte sich das Leben des Briten grundlegend verändert. Er hatte nicht nur seine Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) verloren – er war zugleich auch das Oberhaupt des Königshauses geworden. Im Mai wurde es dann offiziell, als der zweifache Vater zum König gekrönt wurde. Jetzt blickt Charles auf die vergangenen Monate zurück und bedankt sich bei seinem Volk!

Auf dem Instagram-Profil der Royal Family teilte der 74-Jährige am Samstag ein Video, in dem zahlreiche Erinnerungen an das vergangene Jahr zu sehen sind. Neben seiner Krönung sind dort auch Partys, Ordensverleihungen und Events zu sehen. "Ein Rückblick auf ein außergewöhnliches Jahr. Vielen Dank für euer herzliches Willkommen und eure großzügige Unterstützung", schrieb Charles dazu.

Das erste Jahr als König markiert für Charles auch das erste Jahr ohne seine Mutter. Zu deren Todestag hatte er ihr am Freitag via Instagram einige rührende Worte gewidmet: "Erinnern wir uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und an alles, was sie für so viele von uns bedeutet hat."

Instagram / theroyalfamily Offizielles Krönungsporträt von König Charles III. und Königin Camilla im Mai 2023

Getty Images König Charles im Juli 2019

Getty Images Queen Consort Camilla, König Charles III. und Queen Elizabeth II. im Juni 2022

