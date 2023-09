Mit 25 Jahren gestorben: Was wird aus Angus Clouds Vermögen?

Angus Cloud (✝25) hinterlässt nicht nur trauernde Fans und Freunde. Anfang August wurden die furchtbaren Neuigkeiten bekannt: Der Schauspieler ist tot – er wurde nur 25 Jahre alt. Der US-Amerikaner war zu Lebzeiten besonders durch die Serie Euphoria berühmt und über Nacht zum Star geworden. Nicht zuletzt mit der TV-Show hatte er ein großes Vermögen angehäuft – was wird nach Angus' Tod aus seinen Millionen?

Aktuelle Gerichtsdokumente, die Radar Online vorliegen, geben darüber nun Auskunft. Demnach wird die Mutter des Schauspielers nun die Verwalterin des eine Million Dollar schweren Nachlasses ihres erfolgreichen Sohnes, weil dieser weder Kinder hatte noch verheiratet gewesen war. In diesem Zuge soll Lisa auch bisherige Werbeverträge ihres Nachwuchses verwalten und sich um Angus' Marken-, Bild- und geistige Eigentumsrechte kümmern. In diesem Zuge strebe sie bereits eine Klage an, weil Online-Händler das Bildnis ihres Sohnes unerlaubt für den Verkauf von Waren verwendet haben sollen.

Angus' Todesursache ist bisher noch unklar. Seine Mutter zeigte sich zuletzt aber sicher, dass es sich bei dem Ableben ihres Sohnes um einen Unfall gehandelt habe. "Vielleicht finden wir heraus, dass er versehentlich und auf tragische Weise eine Überdosis genommen hat, aber es ist völlig klar, dass er nicht die Absicht hatte, diese Welt zu verlassen", versicherte sie.

