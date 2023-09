So sehr schwärmte Sophie Turner vom ersten Treffen mit Joe

Joe Jonas (34) und Sophie Turners (27) Trennung schlägt hohe Wellen! Gestern bestätigten der Jonas Brothers-Frontmann und die Schauspielerin das, was viele Fans nicht hören wollten: Die beiden sind tatsächlich getrennt und lassen sich scheiden. Zuvor war berichtet worden, dass der Musiker derjenige war, der die Scheidungspapiere eingereicht hatte – laut ihm sei die Ehe unwiederbringlich zerrüttet. Dabei schwärmte Sophie noch vor einem Jahr so sehr von ihrem Göttergatten!

Im vergangenen Mai war Sophie zu Gast in "The Tonight Show with Jimmy Kimmel". Damals erinnerte sich die Game of Thrones-Bekanntheit an ihr erstes Treffen mit Joe. "Ich erinnere mich, dass er meine Wohnung verließ, und vielleicht war es der Alkohol, aber ich weinte danach einfach vor meinem Bruder. Ich dachte: 'Ich liebe diesen Mann so sehr.' Und da wusste ich es", schwärmte die Beauty. Als sie Joe das erste Mal sah, sei es sofort um sie geschehen gewesen.

Erst im Sommer vergangenen Jahres waren Joe und Sophie zum zweiten Mal Eltern geworden. Nach Töchterchen Willa hatte sie ein weiteres Mädchen auf der Welt begrüßen dürfen. Über die Kleine ist nur sehr wenig bekannt. Aus neuen Unterlagen geht lediglich hervor, dass sie die Initialen D und J trägt und am 5. Juli 2022 geboren wurde.

Getty Images Sophie Turner, Januar 2020

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

