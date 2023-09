Barack Obamas Tochter Sasha wurde beim Rauchen erwischt

Sie wurde ertappt! Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (62) hat gemeinsam mit seiner Frau, der Anwältin Michelle Obama (59), die beiden Töchter Malia (25) und Sasha (22). Durch ihren berühmten Vater sind es die beiden Mädchen gewohnt, im Interesse der Öffentlichkeit zu stehen und aufzuwachsen. Nun wurde Sasha, die jüngste Tochter des ehemaligen US-Präsidenten, jedoch beim Rauchen mit ihren Freunden erwischt!

In einem lässigen, ungeschminkten Look bestehend aus einem knappen Bikini Oberteil und einem bauchfreien Rock, der ihr Bauchnabelpiercing zur Schau stellte, war das jüngste Mitglied der Obama-Familie beim Verlassen einer Party von Paparazzi abgelichtet worden. Das berichtet Page Six. Auf den Fotos ist zu sehen, wie Sasha beim Plaudern mit Freunden mehrfach an einer Zigarette zieht. Dies ist jedoch nicht das erste Mal gewesen, dass die Uni-Absolventin beim Rauchen erwischt wurde.

Auch ihr Vater Barack ist hin und wieder ein Raucher: Er hatte bereits früher schon zugegeben, dass er bis zu zehn Zigaretten am Tag rauche. Der Ex-Präsident entschloss sich jedoch, mit dem Rauchen aufzuhören, als er die Reaktion seiner Tochter Malia auf seinen nach Rauch riechenden Atem gesehen hatte. "Bin ich manchmal rückfällig geworden? Ja. Bin ich ein täglicher oder ständiger Raucher? Nein", verriet Barack auf einer Pressekonferenz.

Getty Images Sasha Obama, Tochter von Barack Obama

Instagram / michelleobama Barack, Sasha, Malia und Michelle Obama

Getty Images Sasha Obama, Tochter von Barack Obama

