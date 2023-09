Katze erwischte Harry Styles und Taylor beim Spaziergang!

Sie war wohl nicht sehr erfreut über dieses Aufeinandertreffen! Harry Styles (29) wird seit mehreren Wochen eine Romanze mit der Schauspielerin Taylor Russell (29) nachgesagt. Immer wieder werden die beiden zusammen gesichtet und beim Turteln erwischt – so auch nun wieder. Dabei handelte es sich um eine tierische Begegnung im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Katze erwischte Harry und Taylor beim romantischen Spaziergang!

Auf TikTok ging ein Video durch die Decke, in dem ein Mann zu sehen ist, der mit seinem Fahrrad durch London fährt. Dabei radelt er an dem One Direction-Star und seiner angeblich neuen Freundin vorbei – aber bemerkt es nicht! Seine Katze ist jedoch aufmerksamer als ihr Besitzer. Sie fängt an zu fauchen, als sie das Paar zusammen mit Harrys Hund entdeckt und zieht damit die Aufmerksamkeit auf sich und die beiden Promis.

Laut eines Bekannten soll Harry hin und weg von der Schauspielerin sein. "Harry ist total auf Taylor fixiert. Er hat sie vor ein paar Monaten über gemeinsame Freunde kennengelernt und redet seitdem nur noch von ihr!", behauptet er. Die "Bones and All"-Darstellerin sei zurzeit wohl die einzige Frau an seiner Seite.

Harry Styles, Sänger

Taylor Russel im September 2022

Harry Styles im Februar 2023

