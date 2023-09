Marc Anthony bekommt Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

Eine große Ehre für Marc Anthony (54)! Mit seinem Spanisch-Pop und den damit einhergehenden rhythmischen Melodien wird der Musiker weltweit bekannt. Bis heute konnte er somit schon einige Preise abräumen – unter anderem auch den heiß begehrten Grammy. Gerade erst erreichte der "Vivir Mi Vida"-Sänger einen weiteren großen Meilenstein in seiner Karriere: Marc erhielt einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame!

Um diese besondere Ehre entgegenzunehmen, wurde der 54-Jährige von zwei seiner sieben Kinder begleitet. Für ein Foto, das den Moment einfangen sollte, kniete Marc gemeinsam mit seinen Söhnen Ryan und Cristian vor seinem Stern. Darauf kaum zu übersehen: Der gebürtige New Yorker wirkte stolz wie Bolle. Und das auch zu Recht – denn schließlich wird diese Ehrung nicht jedem zuteil. Und offenbar wollte es sich wohl auch David Beckham (48) nicht nehmen lassen, seinen besten Freund an diesem Tag zu unterstützen. "Ich sage meinen Kindern immer, wie wichtig gute Freunde sind. Marc war über all die Jahre ein unglaublicher Freund", sagte der Ex-Kicker gegenüber ET.

Zuletzt hatte Marc weniger mit seinen beruflichen Erfolgen und stattdessen vielmehr mit seinem Privatleben auf sich aufmerksam gemacht. Am vergangenen Vatertag war er zum siebten Mal Vater geworden. Auf Instagram hatte der Musiker die frohe Botschaft mit seinen Fans geteilt: "Gottes Timing ist immer perfekt. Alles Gute zum Vatertag."

Anzeige

Getty Images Marc Anthony mit seinen Söhnen

Anzeige

Getty Images Marc Anthony und David Beckham, 2023

Anzeige

Getty Images Marc Anthony im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de