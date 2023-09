Nach Trennungs-News: Joe Jonas ändert Songtext auf Konzert

Wie schlecht geht es Joe Jonas (34) nach der Trennung von Sophie Turner (27) wirklich? Seit vier Jahren gingen der Jonas Brothers-Star und die Schauspielerin als Ehepaar durchs Leben. Doch vor wenigen Tagen machten dann traurige News die Runde: Nach einigen Spekulationen bestätigten Joe und Sophie ihre Trennung. Trotz der Scheidungs-News tourt er grade mit seinen Brüdern Nick (30) und Kevin (35) durch die ganze Welt. Auf einem der Konzerte änderte Joe nun den Text eines Songs...

Auf TikTok gehen aktuell Videos viral, die den 34-Jährigen bei einem Auftritt zeigen – dort gibt Joe die Ballade "Hesitate" zum Besten. Doch statt "Hab' keine Angst, denn ich bin auf deiner Seite" singt er bei diesem Konzert "Habt keine Angst, denn ich bin auf ihrer Seite." Die Fans sind davon berührt. "Sie lieben sich immer noch, das merkt man. [...] es ist so traurig für sie beide", schreibt ein User, während ein weiterer auf der Social-Media-Plattform kommentiert: "Ich möchte ihn einfach in den Arm nehmen und ihn sich ausweinen lassen... Er sieht so verletzt aus!"

In früheren Interviews verriet der zweifache Papa bereits, dass der Song von seiner Beziehung zu Sophie inspiriert wurde. "'Hesitate' ist ein Song, den ich geschrieben habe. Es ist wie mein Gelübde, bevor ich mein Gelübde geschrieben habe. Es ist mein Versprechen an Sophie", erklärte er in der Doku "Chasing Happiness" und fügt außerdem hinzu: "Für mich bringt es mich in ein ganz anderes Universum, ich sehe sie jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, wieder zum Altar schreiten."

