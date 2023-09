Die schönsten Auftritte von Joe Jonas und Sophie Turner!

Hier war die Welt noch in Ordnung. Gestern wurden traurige Nachrichten um Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) bekannt: Nach vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern lassen sie sich scheiden. Im Netz hatten der Sänger und der Hollywoodstar dazu ein kurzes Statement geteilt – beide hätten die Trennung gewollt. Die Fans sind traurig – denn für viele galten die beiden als absolutes Traumpaar. Das hatten Joe und Sophie regelmäßig mit süßen Pärchen-Auftritten bewiesen.

2017 hatten Joe und Sophie ihre Verlobung offziell gemacht. Ein Jahr später hatten sie auf der Pariser Fashion Week ihr Pärchen-Debüt gegeben. 2019 strahlten der Jonas Brothers-Frontmann und die Game of Thrones-Bekanntheit auf der Vanity-Fair-Oscar-Party über das ganze Gesicht und wirkten total verliebt. Ihren wohl legendärsten Auftritt hatten die Eheleute aber erst vor einem Jahr hingelegt. Bei den Oscars verkündeten, die beiden damals nämlich das Baby Nummer zwei unterwegs ist – Sophie präsentierte ihre Babykugel in einem Traum in Rot.

Im März dieses Jahres hatten Joe und Sophie wieder die Vanity-Fair-Party zusammen besucht – jedoch hatte wohl noch niemand geahnt, dass es ihr letzter öffentlicher Auftritt als Dreamteam sein würde. Im coolen Partnerlook hatten sie zusammen für die Paparazzi posiert.

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas auf der Pariser Fashion Week, 2018

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2019

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

