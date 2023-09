Weshalb fliegt Herzogin Meghan erst später nach Deutschland?

Prinz Harry (38) muss sich noch ein bisschen gedulden! Der Royal ist aktuell in Deutschland zu Besuch: In Düsseldorf eröffnete der Sohn von König Charles III. (74) am Samstag die Invictus Games. Zudem trat er im Fernsehen auf und verzauberte die Zuschauer mit seiner sympathischen Art. Eine fehlt jedoch bisher an seiner Seite: seine Frau! Warum ist Herzogin Meghan (42) noch nicht nach Düsseldorf gereist?

Bisher hieß es, die zweifache Mutter habe in ihrer Wahlheimat Los Angeles derzeit noch zu viel zu tun. Die PR-Expertin Mayah Riaz erklärt nun aber gegenüber Mirror: "Sie wird separat abfliegen, möglicherweise, um möglichst wenig Zeit ohne ihre beiden Kindern zu verbringen." Dennoch wolle die ehemalige Schauspielerin ihren Mann vor Ort unterstützen: "Harry und Meghan werden sich nach Möglichkeit immer gegenseitig unterstützen."

Noch bis vor Kurzem hatte Meghan sogar im offiziellen Programm der Invictus Games als Moderatorin gestanden. Doch dann wurde ihr Name gestrichen. Offenbar hatte es sich bereits ursprünglich um ein Versehen gehandelt – der Suits-Star soll nie für die Moderation eingeplant gewesen sein.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Markle in Nottingham, Dezember 2017

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf

