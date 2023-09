Madonna will Britney Spears nach Scheidung unterstützen

Madonna (65) will einer alten Freundin helfen! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) sich wegen "unüberbrückbarer Differenzen" scheiden lassen wollen. Wie es der Sängerin derzeit geht, lässt sich nur erahnen: Sie tanzt derweil ausgelassen im Urlaub. Auf eine Kollegin kann sie jedenfalls auch bauen: Madonna will Britney nach der Trennung ihre Hilfe anbieten!

"Sie ist der Meinung, dass es an der Zeit ist, Britney Liebe, Führung und Unterstützung zu geben, anstatt sie zu manipulieren oder auszunutzen", erklärt jetzt ein Insider aus dem Umfeld der Queen of Pop gegenüber Radar Online. Offenbar habe Madonna noch weitere Pläne: "Sie würde sie gerne auf Tournee mitnehmen", führt der Informant weiter aus. Britney und sie haben in der Vergangenheit schon ein paar Mal zusammen auf der Bühne gestanden.

Schon vor einigen Wochen hatte Page Six davon berichtet, dass Madonna einen Auftritt mit Brit plane. Ihr gemeinsamer Song "Hit Against The Music" feiert in diesem Jahr etwa sein 20-jähriges Jubiläum, was eine gute Möglichkeit dafür wäre. Auch teilen die Musikikonen beide denselben Manager.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Madonna im November 2008

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Madonna im Jahr 2004

Anzeige

Wie findest du die Idee, dass Madonna Britney Spears nach ihrer Trennung unterstützen will? Eine super Idee! Ich bin mir nicht sicher, ob Britney die Hilfe braucht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de