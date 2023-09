Til Schweiger kontert humorvoll besorgte Fan-Kommentare

Er nimmt es mit Humor. Til Schweiger (59) zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands. Jedoch machte der "Keinohrhasen"-Darsteller zuletzt eher weniger mit seiner Schauspielkarriere und dafür vielmehr mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Seine kryptischen Posts sorgten da für Verwirrung und Sorge zugleich unter seinen Fans. So auch wieder zuletzt. Til reagiert jetzt mit einer ordentlichen Portion Humor auf die zahlreichen Online-Kommentare zu seinem letzten Post.

Nachdem der Schauspieler ein Video via Instagram geteilt hatte, in dem er dazu aufgerufen hatte, die Invictus Games in Düsseldorf zu unterstützen, zeigten sich seine Fans besorgt. Der Grund: Til habe deutlich erschlankt und dabei alles andere als gesund gewirkt, wie viele Kommentare verlauten ließen. Eine Reaktion des 59-Jährigen ließ da nicht lange auf sich warten. Mit einem neuen Post entgegnet er den wenig schmeichelhaften Worten mit einem humorvollen Schnappschuss. Ein offensichtlich bearbeitetes Bild zeigt den Filmstar muskelbepackt à la Indiana Jones. Den Beitrag untermauert er einzig mit einem zwinkernden Smiley.

Seine Community zumindest scheint Til für den Beitrag absolut zu feiern. "Bester Konter ever!" ist da nur einer der vielen Fan-Kommentare. Auch seine Schauspielfreunde entgegnen dem Ganzen nur mir lautem Beifall. Während Ralf Möller (64) "Harrison Ford Nachfolger siehst top aus" schreibt, heißt es von "Manta, Manta"-Kollegin Tina Ruland (56) nur "cooles Pic".

Instagram / tilschweiger Til Schweiger, 2023

Instagram / tilschweiger Til Schweiger im September 2023

Getty Images Til Schweiger und Tina Ruland bei der Weltpremiere von "Manta, Manta 2"

