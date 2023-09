Wie ähnlich sind sich die "Love Island"-Zwillinge wirklich?

So gleich und doch verschieden! Das lange Warten hat endlich ein Ende: Ab heute geht die neue Staffel von Love Island an den Start. In diesem Jahr suchen zehn liebeshungrige Kandidaten an der Küste von Griechenland nach ihrem Perfect Match. Unter den heißen Singles sind erstmals auch Zwillingsschwestern im Dating-Format dabei. Promiflash hat nun nachgehakt: Wie ähnlich ticken Vanessa und Jenny?

Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudern die 22-jährigen "Love Island"-Teilnehmerinnen nun aus, worin ihre gemeinsamen Interessen liegen. "Wir sind unternehmungslustige Menschen. Wir machen viel zusammen mit unserem gemeinsamen Freundeskreis", verrät Jenny. Vanessa kann das ebenfalls bestätigen: "Wir kochen gerne, sind aktiv und bei uns ist immer was los."

Dennoch unterscheiden sich die Zwillinge in vielen Punkten voneinander. "Ich bin zum Beispiel ein Shopaholic, Vanessa gar nicht. Oder beim Sport, da bin ich nicht so motiviert", erklärt die schöne Blondine im Gespräch. Ihre Schwester sieht das ganz genauso: "Ich fahr’ Motorrad und bin tätowiert, das mag [Jenny] auch nicht."

RTL II Jenny, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

RTL II Vanessa, "Love Island"-Kandidatin 2023

