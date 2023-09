In Rekordzeit: Tom Brady wird in Hall of Fame aufgenommen

Ihm wird eine große Ehre zuteil. Tom Brady (46) ist wohl einer der besten Footballspieler aller Zeiten. Sechsmal gewann er mit den New England Patriots den legendären Superbowl. Mit 250 Siegen in der regulären Saison ist der Ex-Quarterback zudem der siegreichste Spieler der NFL-Historie. Bei seinem Verein geht Tom wohl in die Geschichte ein. Darum überlegte sich der Klub nun etwas ganz Besonderes für seinen ehemaligen Starspieler.

In der Halbzeit des ersten Heimspiels der Patriots in der neuen Saison wurde Tom von seinem früheren Verein geehrt. Der Teambesitzer Thomas Kraft verkündete laut RTL, dass der ehemalige Quarterback nicht die üblichen vier Jahre nach Karriereende warten müsse, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, sondern dass dies bereits 2024 geschehen solle. "Einer Sache bin ich mir sicher, und das wird sich auch nie ändern, ich bin ein Leben lang ein Patriot", bedankte sich Tom für diese große Ehre.

Im Februar hatte der Sportler seine unglaubliche Karriere endgültig beendet – zum zweiten Mal. "Ich komme direkt zum Punkt. Ich trete zurück. Endgültig", hatte Tom damals in einem emotionalen Video auf Instagram verkündet. Zudem hatte er seinem Team, seinen Fans und allen Beteiligten für die großartige Karriere, die hinter ihm liegt, gedankt.

Getty Images Tom Brady bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame

