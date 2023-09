Mit Abstand: Dieses "Love Island"-Couple ist euer Favorit!

Welches Love Island-Pärchen wurde von den Promiflash-Lesern auserkoren? Am Montagabend ging die achte Staffel der beliebten Datingshow an den Start. In der ersten Folge herrschte bereits ein wildes Durcheinander: Die Single-Kandidaten wurden nämlich anders als in den vorherigen Jahren durch ein Online-Voting miteinander vercoupelt, bei dem die Zuschauer ihre eigenen Wunschkonstellationen wählen konnten. Ihr habt abgestimmt: Dieses Couple ist euer Liebling!

Wie aus einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand 12. September 2023, 9:30 Uhr] hervorgeht, geben besonders Fabi und Alessandra ein gutes Paar ab: Von insgesamt 234 Teilnehmern finden 125 (53,4 Prozent) die beiden am besten – damit führen der Beamte und die Demand-Planerin das Couple-Ranking mit Abstand an. Auf Platz zwei landen Vanessa und Hannes mit 47 und damit 16,2 Prozent der Stimmen, dicht gefolgt von Evi und Luca. Die Hotelfachfrau und der Selbständige ergatterten 45 Stimmen (19,2 Prozent). Nicht ganz so gut sieht es bisher für Laura und Leon aus. Sie bilden mit rund sieben Prozent das Schlusslicht des Votings.

Die neuen Konstellationen stießen bei einigen Islandern allerdings nicht gerade auf Begeisterung. "Ich fand es blöd, dass Fabi mir weggenommen wurde. Ich war voll happy mit ihm", beschwerte sich Evi. Von den ursprünglichen Couples bleiben nur Hannes und Vanessa zusammen: "Ich bin dann mal so ein ganz schamloser Mistkerl und sag’, sie ist total happy, dass ich sie ausgewählt habe", witzelt der Student.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Vanessa und Hannes bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Leon und Laura bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Evi und Luca bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de